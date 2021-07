Pierres en Lumières > Temples protestants Percy-en-Normandie, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Percy-en-Normandie.

2021-07-23 19:15:00

Percy-en-Normandie Manche

Une commune, deux sites historiques !

Eglise du Chefresne, à 19h15. Dans le cadre de l’adhésion récente, de la commune de Percy-en-Normandie, aux sites historiques Grimaldi de Monaco, nous vous proposons une conférence dans l’église du Chefresne – commune déléguée de Percy-en-Normandie – donnée par M. Jacky Brionne, président de l’association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine en Val de Sienne.

Temples protestants du Chefresne, village le Neufbourg, 21h. Possibilité de se rendre à pied, entre les deux sites, départ du bourg vers 20h30 (et retour en navette), avec explications de l’histoire protestante et visite des lieux. Prévoir son pique-nique.

Concert de Blues Soul et Rock’n Roll à 21h30, « Robert Lenoir and Friends », donné en extérieur, aux temples protestants (village Le Neufbourg), architecture unique et cadre apaisant, dans un écrin de verdure, avec mise en lumières du site.

Si mauvais temps, repli dans l’église.

Gratuit. Réservation préférable : communication@percyennormandie.fr.

