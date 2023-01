Pierres en Lumières > Spectacle « Où sont passés vos rêves ? » – Maison Jacques Prévert La Hague, 13 mai 2023, La Hague .

Pierres en Lumières > Spectacle « Où sont passés vos rêves ? » – Maison Jacques Prévert

3 Hameau du Val Omonville la Petite La Hague Manche Omonville la Petite 3 Hameau du Val

2023-05-13 21:00:00 – 2023-05-13

Omonville la Petite 3 Hameau du Val

La Hague

Manche

– de 20h à 23h30, visite libre du musée et de ses expositions.

– à 21h, Spectacle « Où sont passés vos rêves ? » d’Alexandre Prévert : Accompagné de son piano et de ses mots, Alexandre Prévert (petit-fils d’un cousin de Jacques Prévert) vous promène au fil des livres, des chansons et des films qui ont su le faire rêver tout au long des années. À cheval entre le concert et le spectacle, le récital et le récit, ce moment privilégié offre à chacun la possibilité d’y retrouver ses références et d’en découvrir de nouvelles.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://patrimoine.manche.fr/

Omonville la Petite 3 Hameau du Val La Hague

