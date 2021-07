Pierres en lumières : spectacle médiéval au mont Castre Montsenelle, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Montsenelle.

Pierres en lumières : spectacle médiéval au mont Castre 2021-07-20 19:15:00 – 2021-07-20 21:00:00

Montsenelle Manche Montsenelle

A l’occasion du festival Pierres en Lumières, le cadre boisée et bucolique du Mont Castre servira d’écrin au spectacle de la troupe Lutartatin qui plongera les spectateurs dans une ambiance médiévale : spectacle de feu, musique et saynètes, combats de cape et d’épées, jongleries…

Départ à 19h15 et 20h45. Réservation obligatoire (nombre de places limité)auprès de Côte Ouest Centre Manche Tourisme. Téléphone : 02 33 45 14 34.

tourisme@cocm.fr +33 2 33 45 14 34 http://tourisme-cocm.fr/

