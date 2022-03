Pierres en Lumières > Site de La Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Pierres en Lumières > Site de La Hougue Saint-Vaast-la-Hougue, 21 mai 2022, Saint-Vaast-la-Hougue. Pierres en Lumières > Site de La Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue Promenade pédestre nocturne sur le chemin de la Porte aux Dames jusqu’à l’entrée du site.

Mise en lumière de la tour Vauban.

Lecture de poèmes et contes au pied du Fort de la Hougue.

Visite de la tour Vauban.

Inscription et réservation : 02.33.88.62.30 ou 07.72.38.18.26.

Nombre de places limité. Promenade pédestre nocturne sur le chemin de la Porte aux Dames jusqu’à l’entrée du site.

Mise en lumière de la tour Vauban.

Lecture de poèmes et contes au pied du Fort de la Hougue.

Visite de la tour Vauban.

Inscription et réservation : 02.33.88… saintvaast.mairie@wanadoo.fr +33 2 33 88 62 30 http://www.saintvaast.fr/ Promenade pédestre nocturne sur le chemin de la Porte aux Dames jusqu’à l’entrée du site.

Mise en lumière de la tour Vauban.

Lecture de poèmes et contes au pied du Fort de la Hougue.

Visite de la tour Vauban.

Inscription et réservation : 02.33.88.62.30 ou 07.72.38.18.26.

Nombre de places limité. Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue Departement Manche

Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaast-la-hougue/

Pierres en Lumières > Site de La Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 2022-05-21 was last modified: by Pierres en Lumières > Site de La Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 21 mai 2022 manche Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche