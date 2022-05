Pierres en Lumières Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées Orne Sées Né dans l’Orne en 2009, Pierres en Lumières est le festival du patrimoine normand. Ensemble, les cinq Départements normands et la Fondation du patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour mieux faire connaître notre patrimoine et tous ceux qui le préservent. Le temps d’un week-end, le festival embellit les trésors historiques et culturels de la Normandie. Projection vidéo sur la façade de la mairie. Durée 10 min. Vendredi : 22:00 – 00:00

Samedi : 22:00 – 00:00

Dimanche : 22:00 – 00:00

Hôtel de ville

Place du Général De Gaulle 61500 Sées Sées

