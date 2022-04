Pierres en Lumières Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Ouverture nocturne et mise en lumières de la cour de la Maison Henri IV jusqu’à minuit.

Concert : quatuor de saxophones, par le Conservatoire Musique, danse et théâtre de la CCCA.

Atelier d’initiation aux pastels “représenter la nuit”.

accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-en-caux.fr +33 2 35 57 14 13 http://www.ville-saint-valery-en-caux.fr/index.php/La_maison_Henri_IV?idpage=49&idmetacontenu=

