Pierres en Lumières Saint-Lô, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières Saint-Lô Manche

Vendredi

Organisé pour la 16e édition par les Départements normands, la Région Normandie et la Fondation du Patrimoine, Pierres en lumières est un festival unique en France, fédérant les initiatives publiques, associatives et privées.

Pierres en lumières offre une occasion originale de valoriser le patrimoine de proximité, en nocturne ou à la tombée de la nuit, mais aussi de mettre en avant les hommes et les femmes qui participent activement à la préservation du patrimoine, qu’ils soient bénévoles des associations de sauvegarde, propriétaires publics et privés, artisans et artisans d’art…

Balades, concerts, spectacles, conférences, visites guidées ou théâtralisées, expositions, démonstrations d’artisans, performances artistiques, jeux divers…. Les animations sont variées et les lieux nombreux dans la Manche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

L’événement Pierres en Lumières Saint-Lô a été mis à jour le 2024-03-15 par CDT Manche