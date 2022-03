Pierres en Lumières > Randonnée Découverte Patrimoniale Le Lorey Le Lorey Catégories d’évènement: Le Lorey

Le Lorey Manche Le Lorey Sous la forme d’une randonnée vespérale découverte, les participants prendront connaissance des petits patrimoines tels que l’église avec son statuaire XVIè, la Fontaine Saint-Clair, le Lavoir du Bouillon et son conte du Charron, La Croix de la Rucquetière de 1523, un superbe four double, le futur Espace “Bouillote”… A l’arrivée, un apéritif champêtre sera le bienvenu avec un accompagnement musical.

Sous la forme d'une randonnée vespérale découverte, les participants prendront connaissance des petits patrimoines tels que l'église avec son statuaire XVIè, la Fontaine Saint-Clair, le Lavoir du Bouillon et son conte du Charron, La Croix de la Rucquetière de 1523, un superbe four double, le futur Espace "Bouillote"… A l'arrivée, un apéritif champêtre sera le bienvenu avec un accompagnement musical.

RESERVATION EVENTUELLE au 02 33 46 68 52.

