Manche Soirée nocturne spéciale en partenariat avec le planétarium LUDIVER et à l’occasion du 200e anniversaire de la lentille de FRESNEL. Vendredi 12 mai en soirée.

Réservation à l’Office de Tourisme du Cotentin 02.33.04.90.58 Soirée nocturne spéciale en partenariat avec le planétarium LUDIVER et à l’occasion du 200e anniversaire de la lentille de FRESNEL. Vendredi 12 mai en soirée.

Réservation à l’Office de Tourisme du Cotentin 02.33.04.90.58 a.fressard@ot-cotentin.fr http://pharedecarteret.fr/ Barneville-Carteret

