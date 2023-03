Pierres en Lumières > Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Catégories d’Évènement: Manche

Manche Saint-Michel-de-Montjoie À l’occasion de « la nuit des musées », le parc-musée du granit ouvrira ses portes à la tombée de la nuit (de 20h à 00h).

À 20h30, Josette Augrain, vous contera au sein du parc, des histoires et des légendes, le tout confortablement assis sur des coussins réalisés par les tricoteuses de Saint-Michel. Puis, si vous vous sentez l’âme d’un enquêteur, un livret d’énigmes sera mis à votre disposition à l’accueil du musée.

parcgranit@msm-normandie.fr +33 2 33 59 02 22 http://www.patrimoine.manche.fr/

