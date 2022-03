Pierres en Lumières > Omonville-la-Folliot Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer Manche Vendredi 20 mai : visite église du XV siècle puis concert ABISKO à 20h30 en l’église Saint-Remi de Denneville (vente billet sur place 5 €). Deux voix aériennes invitant aux voyages intérieurs.

Samedi 21 mai : 20h. RDV église Saint-Remi, départ de la randonnée pédestre vers l’église d’Omonville dont l’histoire sera évoquée en son et lumière sur écran géant, puis visite extérieurs du château d’Omonville et danses par l’amicale Saint-Hélier, dans la cour sous la façade illuminée. Café dans la cour du château.

