Pierres en lumières / Nuit des musées Le Placître Ger, samedi 18 mai 2024.

La première partie de la soirée sera contée, en partenariat avec la classe de CM1/CM2 de l’école Pierre Sineux de Saint-Georges-de-Rouelley (enseignante Marine Roger), sur le thème des potiers.

Accompagnés par l’animatrice du musée, les enfants se sont inspirés de livres sur les potiers de Ger, la poterie, la vie à la ferme, les musées, afin d’écrire et d’illustrer un conte. Leur production collective sera visible toute la saison 2024 dans la salle commune de la maison du maître-potier (texte et illustration).

La deuxième partie de la soirée sera porté par un concert Ubuntu, chœur de femmes en polyphonie interprétant des chants traditionnels du monde.

À l’heure où les besoins de tolérance et d’ouverture se font sentir comme une nécessité, le chœur Ubuntu vous emmène en voyage dans différentes contrées: une expérience musicale unique qui vous permettra de voyager à travers le monde et de découvrir de nouvelles cultures.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Le Placître 3 Rue du Musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

