Le temps d’une soirée, les cinq départements normands révèleront au grand public leurs plus belles pierres et leurs trésors historiques et culturels. Permettre à tous, grands et petits, en famille ou entre amis, de découvrir le patrimoine normand mis en lumière : visiter un édifice en nocturne transforme l’approche sensorielle du visiteur.

Avec l’aimable autorisation de la paroisse Saint- Guillaume et des Amis de l’Abbatiale.

Le Samedi 21 Mai à 21h

Rdv devant l’abbatiale, place des ducs Richard- 76400 FÉCAMP

Gratuit

