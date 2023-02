Pierres en Lumières > Musée de la céramique – Centre de création, 13 mai 2023, Ger Ger.

Pierres en Lumières > Musée de la céramique – Centre de création

3 rue du musée Ger Manche

2023-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-13

Les enfants de l’école de Ger liront les contes qu’ils ont créé avec leurs enseignants. Pendant ce temps, des céramistes défourneront les pots qui auront été cuits dans le four à bois, accompagnés en chansons (World music) par Flavy Bato, Euloge Hountondji et Koty DSR.

A cette occasion, les salles d’exposition du musée seront accessibles et l’ancien village potier sera illuminé. A découvrir: l’exposition temporaire « Une attente palpable », par le collectif [VO]. L’entrée est gratuite pour tous.

musee.ger@manche.fr http://www.manche.fr/patrimoine/

