Pierres en Lumières > Musée de la céramique Centre de création Ger, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Musée de la céramique Centre de création Ger Manche

Une première partie de la Soirée sera contée, en partenariat avec la classe de CM1/CM2 de l’école Pierre Sineux de Saint-Georges-de-Rouelley (enseignante Marine Roger), sur le thème des potiers. Accompagnés par l’animatrice du musée, les enfants se sont inspirés de livres sur les potiers de Ger, sur la poterie, sur la vie à la ferme, sur les musées, pour qu’ils puissent s’inspirer et écrire et illustrer leur conte.

La deuxième partie de soirée sera portée par un concert Ubuntu, choeur de femmes en polyphonie interprétant des chants traditionnels du monde. À l’heure où les besoins de tolérance et d’ouverture se font sentir comme une nécessité, le chœur Ubuntu vous emmène en voyage dans différentes contrées: une expérience musicale unique qui vous permettra de voyager à travers le monde et de découvrir de nouvelles cultures.

Pendant ce temps, les médiatrices céramistes du musée proposeront des démonstrations de cuisson au four raku.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

3 rue du musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

