Pierres en Lumières > Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer, 21 mai 2022, Vicq-sur-Mer.

Pierres en Lumières > Moulin à eau de Marie Ravenel Réthoville La Coudrairie Vicq-sur-Mer

2022-05-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 22:00:00 Réthoville La Coudrairie

Vicq-sur-Mer Manche

En famille, entre amis ou entre voisins, partagez un moment convivial au moulin à eau de Marie Ravenel : le verger vous accueille pour un pique-nique champêtre.

Dans une ambiance décontractée, les pique-niqueurs sont invités à partager leur plat préféré et leurs chansons favorites. Gratuit, prévoir pique-nique et couvert, vêtements chauds, instruments de musique. Sous réserve des conditions météo et du nombre de participants. Réservation au 02 33 54 56 18.

moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 http://moulinmarieravenel.fr/

