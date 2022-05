Pierres en lumières Mortain Mortain-Bocage, 13 mai 2022, Mortain-Bocage.

Pierres en lumières Mortain Mortain-Bocage

2022-05-13 21:30:00 – 2022-05-13

Mortain-Bocage Manche

Visite accompagnée et commentée, des hôtels particuliers mis en lumière et illumination des remparts du château de Mortain. RV place des arcades. Ouvert à tous. Gratuit. Avec la participation de l’association Patrimoine du Mortainais et de Mortain-Bocage Animations. Contact Bureau d’Information Touristique de Mortain-Bocage 02 33 59 19 74

