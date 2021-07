Heugueville-sur-Sienne Heugueville-sur-Sienne Heugueville-sur-Sienne, Manche Pierres en Lumières > Manoir du Perron Heugueville-sur-Sienne Heugueville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Heugueville-sur-Sienne

Manche

Pierres en Lumières > Manoir du Perron Heugueville-sur-Sienne, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Heugueville-sur-Sienne. Pierres en Lumières > Manoir du Perron 2021-10-15 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-17 19:00:00 19:00:00

Heugueville-sur-Sienne Manche Heugueville-sur-Sienne Exposition de sculptures modernes retraçant des évènements historiques (par des artistes locaux) et exposition de photos anciennes retraçant la vie à Heugueville-sur-Sienne de 1900 à 1990 (communions, églises-agriculture : moisson, bouilleur de cru – fêtes locales, calvacades). Rue au Maître, rue de la Gallerie, rue de la Sienne et Manoir du Cracqueville. Exposition de sculptures modernes retraçant des évènements historiques (par des artistes locaux) et exposition de photos anciennes retraçant la vie à Heugueville-sur-Sienne de 1900 à 1990 (communions, églises-agriculture : moisson, bouilleur de cru… christiane.audic@wanadoo.fr +33 6 62 03 45 54 http://heuguevillepatrimoine.org/ Exposition de sculptures modernes retraçant des évènements historiques (par des artistes locaux) et exposition de photos anciennes retraçant la vie à Heugueville-sur-Sienne de 1900 à 1990 (communions, églises-agriculture : moisson, bouilleur de cru – fêtes locales, calvacades). Rue au Maître, rue de la Gallerie, rue de la Sienne et Manoir du Cracqueville. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Heugueville-sur-Sienne, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Heugueville-sur-Sienne Adresse Ville Heugueville-sur-Sienne lieuville 49.03547#-1.52396