Manche En 1899, le manoir de la vallée, berceau familial de la famille des Costentin de Tourville, était entièrement détruit.

Sur le site même de l’ancien manoir, des comédiens amateurs retracent une scène qui s’y est réellement passée entre l’amiral Tourville et son frère François César, à la fin du XVIIe siècle. Entrée libre mais apporter son siège.

