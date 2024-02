Pierres en Lumières > Manoir de la Vallée. Berceau familial des Costentin de Tourville Rue du Manoir de la Vallée Tourville-sur-Sienne, dimanche 19 mai 2024.

Pierres en Lumières > Manoir de la Vallée. Berceau familial des Costentin de Tourville Rue du Manoir de la Vallée Tourville-sur-Sienne Manche

Pièce originale en 3 actes écrite par Fabrice Emont le Phtisique et l’Endetté . Variation libre à propos d’une rencontre réelle et historique entre Anne Hilarion Costentin de Tourville, lieutenant général du Royaume (futur Amiral de la flotte de Ponant), et son frère François César Costentin de Tourville.

Pièce originale en 3 actes écrite par Fabrice Emont le Phtisique et l’Endetté . Variation libre à propos d’une rencontre réelle et historique entre Anne Hilarion Costentin de Tourville, lieutenant général du Royaume (futur Amiral de la flotte de Ponant), et son frère François César Costentin de Tourville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 16:00:00

fin : 2024-05-19

Rue du Manoir de la Vallée Manoir de la Vallée

Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie tourville.patrimoine@gmail.com

L’événement Pierres en Lumières > Manoir de la Vallée. Berceau familial des Costentin de Tourville Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2024-02-13 par CDT Manche