2022-05-21 – 2022-05-21

Malherbe-sur-Ajon Calvados Malherbe-sur-Ajon Pique nique sur l’herbe autour de la chapelle suivi d’un spectacle de danse contemporaine à l’intérieur de la chapelle Pique nique sur l’herbe autour de la chapelle suivi d’un spectacle de danse contemporaine à l’intérieur de la chapelle domyvoisin@gmail.com +33 6 70 45 96 64 Pique nique sur l’herbe autour de la chapelle suivi d’un spectacle de danse contemporaine à l’intérieur de la chapelle Malherbe-sur-Ajon

