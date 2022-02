Pierres en Lumières > Maison natale Jean-François Millet La Hague, 21 mai 2022, La Hague.

Pierres en Lumières > Maison natale Jean-François Millet GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy La Hague

2022-05-21 – 2022-05-21 GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy

La Hague Manche

Le temps d’une soirée, venez découvrir le hameau Gruchy et la maison natale du peintre des Réalités paysannes.

Entrée libre et gratuite du site et des expositions.

STOP COVID-19.

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le temps d’une soirée, venez découvrir le hameau Gruchy et la maison natale du peintre des Réalités paysannes.

Entrée libre et gratuite du site et des expositions.

STOP COVID-19.

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles…

maisonmillet@lahague.com +33 2 33 01 81 91

Le temps d’une soirée, venez découvrir le hameau Gruchy et la maison natale du peintre des Réalités paysannes.

Entrée libre et gratuite du site et des expositions.

STOP COVID-19.

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy La Hague

dernière mise à jour : 2022-02-08 par