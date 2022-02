Pierres en Lumières > Maison Jacques Prévert La Hague, 21 mai 2022, La Hague.

Dans l’ambiance feutrée de la nuit, venez découvrir la dernière maison du poète avec au programme :

– de 20h à 23h30, visite libre du musée et de ses expositions.

– à 21h, pièce de théâtre « Quai des Brumes » : le célèbre film du duo Carné/Prévert est adapté sur scène. Deux comédiens retracent l’histoire d’amour de Jean, soldat déserteur qui débarque dans le port du Havre et Nelly, jeune fille désireuse d’indépendance et de liberté. Le scénario et les mots de Jacques Prévert seront accompagnés de compositions musicales originales.

Gratuité pour tous. Spectacle sur réservation au 02 33 52 72 38.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://patrimoine.manche.fr/

