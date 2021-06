La Hague La Hague La Hague, Manche Pierres en Lumières > Maison Jacques Prévert La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Pierres en Lumières > Maison Jacques Prévert La Hague, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Hague. Pierres en Lumières > Maison Jacques Prévert 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 23:30:00 23:30:00 Omonville-la-Petite 3 Hameau du Val

Le temps d'une soirée, venez découvrir la dernière demeure de Jacques Prévert. Déambulez à travers les pièces de la maison pour cette visite nocturne qui vous permettra de vous replonger dans l'univers de cet artiste aux multiples facettes. Entrée libre et gratuite.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 http://patrimoine.manche.fr/

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu La Hague Adresse Omonville-la-Petite 3 Hameau du Val Ville La Hague lieuville 49.69451#-1.87795