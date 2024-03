Pierres en Lumières > Mairie de Dangy Dangy, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Mairie de Dangy Dangy Manche

A l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement et des nombreuses batailles pour la Libération. Nous souhaitons mettre en valeur un patrimoine méconnu et incompris, le patrimoine de la Reconstruction. Suite aux destructions lors de la retraite allemande, la commune de Dangy a subi de nombreuses destructions la mairie, l’école ainsi que le presbytère, entre autres.

Pour repenser et reconstruire le bourg partiellement détruit, les travaux sont confiés aux architectes Adolphe Autard de Bragard et ses associés Rose et Deloy, qui ont participé à la Reconstruction de Coutances et de Roncey.

Au cours de cette soirée, nous allons aborder l’histoire de cette Reconstruction et la mettre en valeur sous un éclairage inhabituel.

Rendez-vous à la mairie de Dangy.

Début de la présentation à 21h, à la tombée de la nuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

8 place de la Mairie

Dangy 50750 Manche Normandie chenel_alexia@outlook.fr

L’événement Pierres en Lumières > Mairie de Dangy Dangy a été mis à jour le 2024-02-29 par CDT Manche