Parcours libre : église Saint-Martin de L’Hôme-Chamondot (extérieur et intérieur), château de Miserai (extérieurs), brasserie du Moulin de Brotz (extérieur et intérieur), chapelle Notre-Dame (extérieur et intérieur) et colombier de Brotz (extérieur)

eric-leys@wanadoo.fr +33 2 33 25 74 91

