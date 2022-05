Pierres en lumières Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Pierres en lumières Le Tréport, 21 mai 2022, Le Tréport. Pierres en lumières Chapelle Saint-Julien 5 Rue Alexandre Papin Le Tréport

2022-05-21 – 2022-05-21 Chapelle Saint-Julien 5 Rue Alexandre Papin

Le Tréport Seine-Maritime Inauguration de l’éclairage de la Chapelle Saint-Julien et son monument 1870. Illumination et la légende de Saint-Julien contée par Jean Venel. Inauguration de l’éclairage de la Chapelle Saint-Julien et son monument 1870. Illumination et la légende de Saint-Julien contée par Jean Venel. culturel@ville-le-treport.fr +33 2 35 50 55 31 Inauguration de l’éclairage de la Chapelle Saint-Julien et son monument 1870. Illumination et la légende de Saint-Julien contée par Jean Venel. Chapelle Saint-Julien 5 Rue Alexandre Papin Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Chapelle Saint-Julien 5 Rue Alexandre Papin Ville Le Tréport lieuville Chapelle Saint-Julien 5 Rue Alexandre Papin Le Tréport Departement Seine-Maritime

Le Tréport Le Tréport Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-treport/

Pierres en lumières Le Tréport 2022-05-21 was last modified: by Pierres en lumières Le Tréport Le Tréport 21 mai 2022 Le Tréport seine-maritime

Le Tréport Seine-Maritime