Pierres en Lumières > Le Mont Castre Montsenelle, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Montsenelle.

Pierres en Lumières > Le Mont Castre 2021-07-20 20:45:00 – 2021-07-20

Montsenelle Manche Montsenelle

Le Mont Castre comme vous ne l’avez jamais vu !

Côte Ouest Centre Manche Tourisme vous propose une découverte ludique et insolite du Mont Castre à la tombée de la nuit. Le site culmine à 130 mètres de hauteur et offre une vue imprenable sur le Cotentin, ses monts et son littoral. Son ascension vous mènera à ses vestiges de l’époque néolithique et médiévale (allée couverte, ruines de l’ancien château et de l’ancienne église).

A la fin de cette balade, vous serez plongés en plein cœur du Moyen-Age !

Réservation obligatoire (nombre de places limité)auprès de Côte Ouest Centre Manche Tourisme. Téléphone : 02 33 45 14 34.

mleprieur@cocm.fr +33 2 33 45 13 28 http://tourisme-cocm.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-16 par CDT Manche