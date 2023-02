Pierres en Lumières > Le lavoir – l’église et le cimetière – le restaurant « The presbytère » Heugueville-sur-Sienne Heugueville-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Heugueville-sur-Sienne

Manche Heugueville-sur-Sienne Une commune qui valorise son patrimoine. Rendez-vous à 20h30 au lavoir du Grand Douit : Histoire « du lavoir ». Déambulation avec les histoires des lieux. Direction l’église et le cimetière : tour de l’église par l’extérieur, histoire de l’église et des vitraux.

Cimetière : des tombes et des mémoires, telles que La Marquise de Cheverue, l’abbé Letourny et d’autres. Cour du Presbytère : apéritif offert par le Restaurant « the presbytère ». Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’un dîner au restaurant « The presbytère » (dans la mesure des places disponibles et de préférence sur réservation au restaurant). Des bâtons lumineux avec LED seront proposés aux participants. Organisé conjointement par l’association Heugueville Patrimoine, la municipalité, et le restaurant « The Presbytère ». christiane.audic@wanadoo.fr +33 6 62 03 45 54 Heugueville-sur-Sienne

