Manche Le Grippon Dans une ambiance de pénombre, présentation architecturale du bâti ainsi que découverte des éléments connus de l’histoire médiévale de chacun des lieux.

Les visites se dérouleront de la manière suivante :

Site du Logis n°1.

Site de Lerre n°2. remi.pinet0981@orange.fr +33 6 85 34 26 36 Le logis du Grippon LERRE Le Grippon

