Pierres en Lumières > Lavoir du ber Tourville-sur-Sienne Tourville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

Tourville-sur-Sienne

Pierres en Lumières > Lavoir du ber Tourville-sur-Sienne, 21 mai 2022, Tourville-sur-Sienne. Pierres en Lumières > Lavoir du ber Tourville-sur-Sienne

2022-05-21 21:30:00 21:30:00 – 2022-05-21

Tourville-sur-Sienne Manche Tourville-sur-Sienne Descente aux lampions jusqu’au lavoir du Ber.

A l’arrivée violon alto.

Scénette sur le travail des laveuses.

Un conteur vous fera découvrir Saint Expédit.

Pour clôturer pot avec dégustation de garrot et cidre. 21h30 : rassemblement place de la mairie Descente aux lampions jusqu’au lavoir du Ber.

A l’arrivée violon alto.

Scénette sur le travail des laveuses.

Un conteur vous fera découvrir Saint Expédit.

Pour clôturer pot avec dégustation de garrot et cidre. 21h30 : rassemblement place de la… mairie.tourville@wanadoo.fr +33 2 33 47 13 96 Descente aux lampions jusqu’au lavoir du Ber.

A l’arrivée violon alto.

Scénette sur le travail des laveuses.

Un conteur vous fera découvrir Saint Expédit.

Pour clôturer pot avec dégustation de garrot et cidre. 21h30 : rassemblement place de la mairie Tourville-sur-Sienne

dernière mise à jour : 2022-03-14 par CDT Manche

Détails Catégories d’évènement: Manche, Tourville-sur-Sienne Autres Lieu Tourville-sur-Sienne Adresse Ville Tourville-sur-Sienne lieuville Tourville-sur-Sienne Departement Manche

Tourville-sur-Sienne Tourville-sur-Sienne Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourville-sur-sienne/

Pierres en Lumières > Lavoir du ber Tourville-sur-Sienne 2022-05-21 was last modified: by Pierres en Lumières > Lavoir du ber Tourville-sur-Sienne Tourville-sur-Sienne 21 mai 2022 manche Tourville-sur-Sienne

Tourville-sur-Sienne Manche