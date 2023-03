Pierres en Lumières > Lavoir de Carentan Carentan Carentan-les-Marais Catégories d’Évènement: Carentan les Marais

Manche

Pierres en Lumières > Lavoir de Carentan Carentan, 13 mai 2023, Carentan-les-Marais . Pierres en Lumières > Lavoir de Carentan 4 rue du Vieux Lavoir Carentan Carentan-les-Marais Manche Carentan 4 rue du Vieux Lavoir

2023-05-13 – 2023-05-13

Carentan 4 rue du Vieux Lavoir

Carentan-les-Marais

Manche Sur le site du Lavoir de Carentan mis en lumière pour l’occasion, la Ville de Carentan-les-Marais propose un concert de l’Harmonie Municipale de Carentan suivi d’une représentation de la compagne AKAMA (théâtre de rue). La soirée se terminera par une nouvelle prestation de l’harmonie municipale.

Gratuit. Sur le site du Lavoir de Carentan mis en lumière pour l’occasion, la Ville de Carentan-les-Marais propose un concert de l’Harmonie Municipale de Carentan suivi d’une représentation de la compagne AKAMA (théâtre de rue). La soirée se terminera par une nouvelle prestation de l’harmonie municipale.

Gratuit. mairie.contact@carentan.fr +33 2 33 42 74 00 Carentan 4 rue du Vieux Lavoir Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Carentan-les-Marais Manche Carentan 4 rue du Vieux Lavoir Ville Carentan-les-Marais Departement Manche Lieu Ville Carentan 4 rue du Vieux Lavoir Carentan-les-Marais

Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentan-les-marais /

Pierres en Lumières > Lavoir de Carentan Carentan 2023-05-13 was last modified: by Pierres en Lumières > Lavoir de Carentan Carentan Carentan-les-Marais 13 mai 2023 4 rue du Vieux Lavoir Carentan Carentan-les-Marais Manche Carentan Carentan-les-Marais manche

Carentan-les-Marais Manche