2022-05-21 – 2022-05-21 Espace Naturel et Historique de Château Ganne Départementale 23
La Pommeraye Calvados La Pommeraye

A l'occasion de l'événement régional Pierres en Lumières, le site de Château Ganne reprend vie le temps d'une soirée au cours de laquelle sont programmées de nombreuses animations ainsi qu'une belle surprise… Apportez votre pique-nique, vos couvertures, et laissez-vous enchanter par la magie des lieux. Le programme est en cours de finalisation. Restez connectés !

