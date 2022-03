Pierres en Lumières La Pommeraye La Pommeraye Catégories d’évènement: Calvados

La Pommeraye

Pierres en Lumières La Pommeraye, 21 mai 2022, La Pommeraye. Pierres en Lumières La Pommeraye

2022-05-21 – 2022-05-21

La Pommeraye Calvados Soirée pique-nique et cinéma en plein air.

18h : visite guidée du site

19h – 21h : Pique-nique animé aux chandelles

22h : Diffusion du film “Les Visiteurs 1”

Apportez votre pique-nique, siège et couverture.

