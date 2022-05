Pierres en Lumières Irai Irai Catégories d’évènement: Irai

Irai Orne Irai Illumination de l’église à la bougie

Découverte libre ou guidée de l’église

Présentation du métier de peintre en décors par Hélène Liger

patrimoinirai@gmail.com +33 2 33 34 22 24

Exposition de vêtements liturgiques Irai

