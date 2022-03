Pierres en Lumières > Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Pierres en Lumières > Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 21 mai 2022, Saint-Vaast-la-Hougue. Pierres en Lumières > Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue

2022-05-21 23:00:00 23:00:00 – 2022-05-21 01:00:00 01:00:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Les deux tours Vauban de La Hougue et de Tatihou vérouillent la rade de Saint-Vaast depuis 1694. Elles sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et font partie d’un bien en série nommé “Les fortifications Vauban”. Celui-ci comprend onze autres sites répartis dans toute la France. La tour Vauban de Tatihou sera éclairée de 23h à 1h du matin.Des animations sont organisées par la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue à la Hougue ( 02.33.88.62.30). Les deux tours Vauban de La Hougue et de Tatihou vérouillent la rade de Saint-Vaast depuis 1694. Elles sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et font partie d’un bien en série nommé “Les fortifications Vauban”…. ile.tatihou@manche.fr +33 2 14 29 03 30 http://tatihou.manche.fr/ Les deux tours Vauban de La Hougue et de Tatihou vérouillent la rade de Saint-Vaast depuis 1694. Elles sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et font partie d’un bien en série nommé “Les fortifications Vauban”. Celui-ci comprend onze autres sites répartis dans toute la France. La tour Vauban de Tatihou sera éclairée de 23h à 1h du matin.Des animations sont organisées par la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue à la Hougue ( 02.33.88.62.30). Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue Departement Manche

Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaast-la-hougue/

Pierres en Lumières > Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue 2022-05-21 was last modified: by Pierres en Lumières > Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 21 mai 2022 manche Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche