Manche Munissez-vous de vos lumières, et venez explorer l’hôtel de ville sous un autre jour. Après un tour d’horizon de la place et des extérieurs, nous plongerons dans les salles emblématiques du bâtiment. Gratuit – apportez vos lumières (lampe torche, téléphone…).

Nombre de places limités – Réservation conseillée par téléphone et par mail du musée. musee@saint-lo.fr +33 2 33 72 52 55

