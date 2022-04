Pierres en Lumières > Heugueville-sur-Sienne

Pierres en Lumières > Heugueville-sur-Sienne, 21 mai 2022, . Pierres en Lumières > Heugueville-sur-Sienne

2022-05-21 – 2022-05-21 Manoir du Perron, rue au Maître

• Promenade dans les jardins agrémentés avec les tableaux (panneau de bois) de Bernard HUBERT s’inspirant du code de la navigation. Eglise d’Heugueville-sur-Sienne :

Exposition de photos anciennes retraçant les fêtes religieuses allant de 1890 à 1970

• Pardon,

• Fêtes Dieu,

• Communion. Salle municipale de Heugueville :

• Exposition photos des fêtes populaires anciennes : les cavalcades,

• Arts modernes,

• Sculptures « terre et bois au cours des siècles et des arts » travaux de Philippe LEPOULTEL,

• Peintures sur toiles de Bernard HUBERT. A partir de 18h30, si les conditions le permettent, apéro-cocktail préparé par le nouveau restaurateur du « presbytère ». Entrée et participation libre – pas de réservation. Manoir du Perron, rue au Maître

