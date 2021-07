Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Manche, Regnéville-sur-Mer Pierres en Lumières > Fours à chaux Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Regnéville-sur-Mer

Pierres en Lumières > Fours à chaux 2021-07-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-03 23:30:00 23:30:00
Regnéville-sur-Mer Manche

Visite libre et gratuite des fours à chaux (parcours en extérieur) et du musée maritime (en partenariat avec la mairie de Regneville-sur-Mer).

severine.guillotte@manche.fr +33 2 33 46 82 18 http://patrimoine.manche.fr/

