2022-05-21 – 2022-05-21

Pierres en Lumières > Eglise St Marcouf de l'Isle Saint-Marcouf
2022-05-21

Saint-Marcouf, Manche

Visite aux lumières de l'église de St Marcouf de l'Isle (50310), édifiée sur le site probable d'une abbaye fondée par St Marcouf avec la participation de 2 conteurs de la Compagnie Mad King.

Nantus50310@gmail.com +33 6 77 26 80 20

