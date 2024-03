Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer Manche

– De 16h à 18h visite libre ou commentée de l’église Saint-Vigor et de sa fresque monumentale de 62 m² « Le Christ bénissant la foule venue saluer les miracles » de Prosper Louis Vagnier. Video « Un siècle d’histoire d’un village de Normandie 1900-2000 ».

– 20h ballade musicale et poétique par les talents Bricquais de 7 à 77 ans, dirigés par Yvon Robillard, autour de Rhapsodie in blue, créé en 1924 par Gershwin.

Eglise

Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie adjoint4.bricqueville@gmail.com

