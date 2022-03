Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer, 21 mai 2022, Bricqueville-sur-Mer.

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21

Bricqueville-sur-Mer Manche

Après une importante cure de jouvence, l’église néogothique St Vigor sera mise en lumière et plus particulièrement une oeuvre picturale majeure unique dans la Manche, de 65 m² ornant la façade occidentale intérieure “Le Christ bénissant la foule”, signée Prosper-Louis Vagnier. Une vidéo expliquant la nature des travaux (avant-après) viendra compléter cet évènement, sur fond musical.

Conférences et visites guidées sans réservation.

adjoint4.bricqueville@gmail.com +33 2 33 51 73 89 http://www.bricqueville-sur-mer.fr/

