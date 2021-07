Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer, Manche Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer Catégories d’évènement: Bricqueville-sur-Mer

Manche

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor Bricqueville-sur-Mer, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Bricqueville-sur-Mer. Pierres en Lumières > Eglise Saint-Vigor 2021-07-18 – 2021-07-18

Bricqueville-sur-Mer Manche Bricqueville-sur-Mer 14h à 16h30 : visite libre (ou commentée) de l’église Saint-Vigor et de l’oeuvre picturale monumentale, unique dans la Manche datant de la fin du 19e siècle : « Le Christ bénissant la foule venue saluer les miracles » recouvrant la façade occidentale intérieure de l’église. 16h30 : AD AMOREM. Concert classique piano-chant « VOYAGE EN EUROPE ».

Mezzo soprano : Claudine Paraire.

Piano : François Ognier. 14h à 16h30 : visite libre (ou commentée) de l’église Saint-Vigor et de l’oeuvre picturale monumentale, unique dans la Manche datant de la fin du 19e siècle : « Le Christ bénissant la foule venue saluer les miracles » recouvrant la façade occidentale… adjoint4.bricqueville@gmail.com +33 2 33 61 65 10 http://www.bricqueville-sur-mer.fr/ 14h à 16h30 : visite libre (ou commentée) de l’église Saint-Vigor et de l’oeuvre picturale monumentale, unique dans la Manche datant de la fin du 19e siècle : « Le Christ bénissant la foule venue saluer les miracles » recouvrant la façade occidentale intérieure de l’église. 16h30 : AD AMOREM. Concert classique piano-chant « VOYAGE EN EUROPE ».

Mezzo soprano : Claudine Paraire.

Piano : François Ognier. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bricqueville-sur-Mer, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bricqueville-sur-Mer Adresse Ville Bricqueville-sur-Mer lieuville 48.91304#-1.52034