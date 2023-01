Pierres en Lumières > Eglise Saint-Pierre Saint-James Saint-James Saint-James Catégories d’Évènement: Manche

Saint-James

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Pierre Saint-James, 13 mai 2023, Saint-James Saint-James. Pierres en Lumières > Eglise Saint-Pierre 1 le bourg Villiers-le-Pré Saint-James Manche Villiers-le-Pré 1 le bourg

2023-05-13 16:15:00 16:15:00 – 2023-05-13

Villiers-le-Pré 1 le bourg

Saint-James

Manche Saint-James 16h15 à 17h45 : concert de la chorale de la baie.

18h : discours, bénédiction par le prêtre des travaux et inauguration par le maire, Depart, Drac et mécenes…

19h : spectacle théâtre scénette num1 en extérieur.

Démonstration escrime. 20h : repas, buvette, tombola en extérieur sous chapiteaux au profit de l’association la villierpréennes. RE scénette num2 en extérieur. 21h : illumination de l’église.

Défilé aux flambeaux autour de l’église avec cornemuse de MORGAN. Feu de joie sur la place du village. 16h15 à 17h45 : concert de la chorale de la baie.

18h : discours, bénédiction par le prêtre des travaux et inauguration par le maire, Depart, Drac et mécenes…

19h : spectacle théâtre scénette num1 en extérieur.

Démonstration escrime. 20h : repas, buvette, tombola en extérieur sous chapiteaux au profit de l’association la villierpréennes. RE scénette num2 en extérieur. 21h : illumination de l’église.

Défilé aux flambeaux autour de l’église avec cornemuse de MORGAN. Feu de joie sur la place du village. murielle.bellee502540@gmail.com +33 6 65 42 20 98 Villiers-le-Pré 1 le bourg Saint-James

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-James Autres Lieu Saint-James Adresse Saint-James Manche Villiers-le-Pré 1 le bourg Ville Saint-James Saint-James lieuville Villiers-le-Pré 1 le bourg Saint-James Departement Manche

Saint-James Saint-James Saint-James Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-james-saint-james/

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Pierre Saint-James 2023-05-13 was last modified: by Pierres en Lumières > Eglise Saint-Pierre Saint-James Saint-James 13 mai 2023 1 le bourg Villiers-le-Pré Saint-James Manche manche Saint-James Saint-James, Manche

Saint-James Saint-James Manche