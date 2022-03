Pierres en Lumières > Eglise Saint-Pierre Saint-James Saint-James Catégories d’évènement: Manche

Saint-James Manche Saint-James Eglise Saint-Pierre de Villiers-le-Pré. Mise en lumière de l’église.

Célébration d’une messe.

Animations et musique.

Vente de gâteaux, buvette.

Vente d’enveloppes tombola. Renseignements au 06.65.42.20.98.

