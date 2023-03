Pierres en Lumières > Eglise Saint-Lô Saint-Lô-d’Ourville Port-Bail-sur-Mer Catégories d’Évènement: Manche

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Lô Saint-Lô-d'Ourville, 13 mai 2023, Port-Bail-sur-Mer

2023-05-13 – 2023-05-13

Visite guidée de l'église au son de l'orgue (par l'organiste Eric De Bondy) : son histoire, son clocher, sa perque, ses vitraux et son orgue. Pas de reservation
e.deme@portbail.fr +33 2 33 87 52 00

