Illumination nocturne, mise a disposition des visiteurs d'un leaflet relatant l'histoire de cette église en cours de restauration dont les récentes analyses l'estiment de la même époque que Notre Dame Sous Le Mont, c'est à dire la plus ancienne du département. La restauration intérieure (bancellerie) n'étant pas achevée, il n'est pas possible d'organiser cette année une manifestation d'un autre genre, ce qui sera le cas en 2023.

