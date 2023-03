Pierres en Lumières > Eglise Saint-Jacques Montebourg Catégories d’Évènement: Manche

Montebourg

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Jacques, 13 mai 2023, Montebourg

2023-05-13 22:00:00 – 2023-05-13 Montebourg

Manche Visite de l’église Saint-Jacques, XIVe siècle, sur le chemin des anglais vers le Mont-Saint-Michel et Compostelle.

Suivie d’un récital d’orgue par Guillaume Lechevallier-Boissel pour faire apprécier la richesse sonore de cet instrument construit en 1930 pour le 6e centenaire de l’église. Participation libre aux frais d’organisation. Visite de l’église Saint-Jacques, XIVe siècle, sur le chemin des anglais vers le Mont-Saint-Michel et Compostelle.

jean.margueritte@laposte.net +33 6 05 34 73 33

