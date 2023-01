Pierres en Lumières > Eglise Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Hilaire-du-Harcouët, 12 mai 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët . Pierres en Lumières > Eglise Place de la Motte Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

2023-05-12 20:00:00 – 2023-05-12 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Manche Visite tout public : 12 mai à 20h / réservation souhaitée.

Secrets d’Eglise ou l’ambition d’un curé.

1834, Saint-Hilaire-du-Harcouët. L’abbé Carnet rêve d’une église incroyable pour sa paroisse. Suivez son histoire et celle de son église grandiose. Visite guidée en semi-nocturne de l’église Saint-Hilaire mise en lumière. Visite tout public : 12 mai à 20h / réservation souhaitée.

Secrets d’Eglise ou l’ambition d’un curé.

1834, Saint-Hilaire-du-Harcouët. L’abbé Carnet rêve d’une église incroyable pour sa paroisse. Suivez son histoire et celle de son église grandiose. Visite guidée en semi-nocturne de l’église Saint-Hilaire mise en lumière. laverriere@st-hilaire.fr +33 2 33 79 38 70 http://www.st-hilaire-du-harcouet.fr/ Saint-Hilaire-du-Harcouët

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Saint-Hilaire-du-Harcouët Adresse Place de la Motte Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët lieuville Saint-Hilaire-du-Harcouët Departement Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-du-harcouet/

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Hilaire-du-Harcouët 2023-05-12 was last modified: by Pierres en Lumières > Eglise Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 12 mai 2023 manche Place de la Motte Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Saint-Hilaire du Harcôuêt

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche