Pierres en Lumières > Eglise Saint-Hermeland Le Bourg Picauville, samedi 18 mai 2024.

L’association de sauvegarde de l’église présente la restauration de l’église et de ses oeuvres d’art.

– 16h présentation de la restauration terminée du Maitre Autel,

– 22h-minuit -: visite guidée de l’église et ses oeuvres d’art par M. Gidon, président de l’association de sauvegarde. Tout le travail entrepris depuis 2011 (3 conventions signées entre le Conservatoire des Antiquités, la Drac la Commune et l’Association « Sauvegarde du Patrimoine ») vous sera expliqué.

Le Bourg GOURBESVILLE

Picauville 50480 Manche Normandie grard_gidon@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18



